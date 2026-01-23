Concorso Letterario e Racconto Sportivo | Coni lancia i nuovi bandi per autori italiani

Il Coni ha pubblicato i bandi per il LX Concorso Letterario e il LV Concorso del Racconto Sportivo, promuovendo la cultura e la narrativa legate al mondo dello sport. Questi concorsi sono rivolti agli autori italiani, offrendo un’opportunità per esprimere la propria creatività e valorizzare il patrimonio sportivo e culturale del paese. Le iscrizioni sono aperte, invitando i partecipanti a presentare i propri lavori entro le scadenze previste.

Nel solco della tradizione culturale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sono stati emessi i bandi del LX Concorso Letterario e del LV Concorso del Racconto Sportivo. Il Concorso più antico, che ha contribuito negli anni alla produzione letteraria di contenuto sportivo e dato nuovo impulso agli studi specializzati in materia di sport, offre la possibilità agli autori italiani di partecipare, entro il 20 aprile 2026, con le opere editate nel 2025 nelle tre sezioni: 1) Narrativa – libri di poesie, romanzi o raccolte di racconti di pura creazione con argomento sportivo; 2) Saggistica – monografie, studi storico-letterari, biografie e simili, sempre di argomento sportivo; 3) Tecnica – studi specializzati in materia di sport.🔗 Leggi su Ildenaro.it Premio Letterario Chianti. Trentottesima edizione. Autori e libri candidati. Grande narrativa italianaIl Premio Letterario Chianti, giunto alla sua trentottesima edizione nel 2026, rappresenta un evento di rilievo nel panorama della narrativa italiana. Nuovi bandi regionali per centinaia di nuovi funzionari e progressioni verticaliLa Regione Siciliana ha approvato nuovi bandi di concorso, con 322 posti disponibili per funzionari. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Concorso Letterario e Racconto Sportivo, i nuovi bandi. Presentazione delle opere entro il 20 aprile; Giovani e cultura, aperte le candidature al premio letterario Futura; Racconti intorno al Vino: torna il premio letterario a cura delle Città del Vino; Castrocaro, ‘La voce delle donne’ compie 10 anni: iscrizioni al via. Petronà, concorso nazionale letterario dedicato a Pasquale CavallaroMai un concorso letterario nazionale è stato dedicato a un cittadino del piccolo paese presilano. catanzaroinforma.it Al via il XXI Premio Letterario Capannese 'Renato Fucini': iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2026Si apre il XXI Premio Letterario Capannese 'Renato Fucini', il concorso letterario promosso dall'Associazione Culturale Capannese, in collaborazione e col ... gonews.it Carissime Scrittrici e Lettrici, tra poco inizierà la fase TRE del CONCORSO LETTERARIO INVERNALE Stay tuned! - facebook.com facebook Leggo con piacere l'antologia della settima edizione del concorso letterario "Il cammello racconta", ottima scelta, #Guido! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.