Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, ai sensi del DDG n. 23982025. Le convocazioni sono inviate ai candidati che hanno superato la soglia minima di voto e sono ammessi alla prova. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, e si consiglia di verificare con attenzione le comunicazioni ufficiali per i dettagli e le istruzioni.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – EEEE prima parte dal giorno 19012026 al giorno 06022026 – seconda parte dal dal giorno 10022026 al giorno 27032026 I candidati sono tenuti a presentarsi nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

