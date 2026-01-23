concessioni balneari scontro nella cooperativa

Le concessioni balneari sono al centro di un dibattito importante, in un momento in cui si avvicinano le procedure di affidamento sul Demanio marittimo. La cooperativa coinvolta si trova di fronte a decisioni che potrebbero influenzare il settore per gli anni a venire, rendendo questi giorni cruciali per le future modalità di gestione delle spiagge e delle attività balneari.

Giorni cruciali per il futuro dei balneari, visto che quest’anno andranno a bando le concessioni sul Demanio marittimo. I bandi li pubblicheranno i Comuni ed infatti è con gli enti pubblici che si stanno confrontando le cooperative, con l’obiettivo di difendere gli interessi e i diritti degli attuali concessionari. Sui social è intervenuto Alberto Papperini, proprietario di un bagno a Ponente e volto noto per essere stato consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. L’ex grillino ha postato una sua proposta di progetto, fa delle considerazioni personali e cita uno studio di progettazione. L’iniziativa però non è affatto piaciuta ai vertici della cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e per Papperini ora c’è aria di sanzioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Concessioni demaniali revocate a 2 stabilimenti balneari
Il Comune di Pineta Grande ha revocato le concessioni demaniali di due stabilimenti balneari, con le determine numero 1 e 2 dell'8 gennaio 2026.

Balneari, firmato accordo per il rinnovo delle concessioni
È stato firmato un importante accordo tra geometri, operatori balneari italiani e FIABA, volto al rinnovo delle concessioni e alla semplificazione delle procedure.

