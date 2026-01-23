Concessioni balneari scontro nella cooperativa
Le concessioni balneari sono al centro di un dibattito importante, in un momento in cui si avvicinano le procedure di affidamento sul Demanio marittimo. La cooperativa coinvolta si trova di fronte a decisioni che potrebbero influenzare il settore per gli anni a venire, rendendo questi giorni cruciali per le future modalità di gestione delle spiagge e delle attività balneari.
Giorni cruciali per il futuro dei balneari, visto che quest’anno andranno a bando le concessioni sul Demanio marittimo. I bandi li pubblicheranno i Comuni ed infatti è con gli enti pubblici che si stanno confrontando le cooperative, con l’obiettivo di difendere gli interessi e i diritti degli attuali concessionari. Sui social è intervenuto Alberto Papperini, proprietario di un bagno a Ponente e volto noto per essere stato consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. L’ex grillino ha postato una sua proposta di progetto, fa delle considerazioni personali e cita uno studio di progettazione. L’iniziativa però non è affatto piaciuta ai vertici della cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e per Papperini ora c’è aria di sanzioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Concessioni demaniali revocate a 2 stabilimenti balneariIl Comune di Pineta Grande ha revocato le concessioni demaniali di due stabilimenti balneari, con le determine numero 1 e 2 dell’8 gennaio 2026.
Balneari, firmato accordo per il rinnovo delle concessioniÈ stato firmato un importante accordo tra geometri, operatori balneari italiani e FIABA, volto al rinnovo delle concessioni e alla semplificazione delle procedure.
Concessioni demaniali e spiagge libere, scontro Comune-balneari; Spotorno, scontro totale sul Piano Spiagge: Fiorini difende le gare, Vaccarezza denuncia danni incalcolabili al turismo; E' scontro sul piano-spiagge a Spotorno. Il sindaco Fiorini: Nuove opportunità. Vaccarezza: Un danno per il turismo.
Levanto apre il bando spiagge per le concessioni demanialiLevanto – Il Comune di Levanto avvia la procedura per assegnare le concessioni demaniali. Sulle spiagge del golfo levantese soffia un vento nuovo: un bando cambia e ridisegna il futuro degli ... ilsecoloxix.it
Concessioni demaniali e spiagge libere, scontro Comune-balneariA Spotorno il vento forte di questi giorni è diventato aria di tempesta sul futuro delle concessioni balneari. Il comune del Savonese attualmente ha il 3,6% di spiagge completamente libere, fra i dati ... rainews.it
Avanti con i bandi comunali per il rinnovo delle concessioni balneari, dice il senatore Marco Croatti, dell’M5s. "I Comuni e... - facebook.com facebook
Sestri Levante prepara i bandi per riassegnare le concessioni balneari Concluse le procedure per le associazioni no profit, il Comune passa agli stabilimenti : x.com
