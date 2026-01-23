Conad Centro Nord mette in circolo la solidarietà

Conad Centro Nord conferma il suo impegno nel supporto alle persone più vulnerabili, collaborando con CSV Emilia. Attraverso una donazione di 133, l'azienda intende contribuire a progetti di solidarietà e assistenza sociale, rafforzando la propria responsabilità sociale e il rapporto con la comunità locale. Un gesto concreto che testimonia l’attenzione di Conad verso le esigenze delle persone e il valore della solidarietà.

Si rinnova l’impegno verso i più fragili attraverso il sostegno alle associazioni impegnate contro la povertà alimentare: devoluti 133.500 euro in tessere prepagate alle organizzazioni di Parma Conad Centro Nord rinnova il proprio impegno concreto a sostegno delle persone più fragili e, in accordo conCSV Emilia, devolve 133.500 euro alle organizzazioni che a Parma, Reggio Emilia e Piacenza sono impegnate nel contrasto alla povertà alimentare. Un importo che deriva dai premi non ritirati nei due concorsi “SpesaVincente”, promossi da Conad Centro Nord fra ottobre 2023 e aprile 2024. I regolamenti prevedono infatti che, “alla conclusione del concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti eo assegnati – ad esclusione di quelli espressamente rifiutati – siano devoluti all’Associazione CSV Emilia ODV”.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

