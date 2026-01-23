Con Maria Esposito alla première di A Knight of the Seven Kingdoms a Roma

In esclusiva, abbiamo accompagnato l’attrice Maria Esposito alla prima romana di A Knight of the Seven Kingdoms, evento dedicato alla serie disponibile su HBO Max Italia. Un’occasione per scoprire da vicino il debutto della produzione e condividere l’atmosfera dell’anteprima, in un contesto sobrio e naturale.

Maria Esposito ci accompagna all'anteprima, a Roma, della serie A Knight of the Seven Kingdoms, già disponibile su HBO Max Italia. La serie, spin-off di Game of Thrones, racconta le origini di Dunk ed Egg e gli eventi che hanno segnato la storia di Westeros.

HBO Max arriva in Italia: Roma si trasforma in Westeros per la premiere di “A Knight of the Seven Kingdoms”HBO Max arriva in Italia, portando con sé nuovi contenuti e esperienze.

Con A Knight of the Seven Kingdoms, per una volta Game of Thrones riesce a farci sorridereA Knight of the Seven Kingdoms offre un momento di leggerezza in un contesto tipicamente cupo.

