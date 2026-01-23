Con lo choc sulla Groenlandia l’Europa scopre la nuova normalità di Trump e si attrezza

Recentemente, l’Europa ha osservato un cambiamento nelle strategie di Trump, che ha rinunciato alla minaccia di acquisire la Groenlandia. Questa svolta si inserisce nel contesto di un vertice straordinario a Bruxelles, dove si sono affrontate le nuove dinamiche geopolitiche e le sfide della

Bruxelles. Donald Trump ha rinunciato alla minaccia di impossessarsi della Groenlandia. Così il vertice straordinario di crisi, convocato d’urgenza dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, ieri si è svolto in un’atmosfera più rilassata. Grazie al compromesso raggiunto dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, che prevede di rinegoziare l’accordo del 1951 tra Stati Uniti e Danimarca sulla presenza militare nell’isola, non c’è stata alcuna decisione dolorosa da adottare. Ma la crisi groenlandese ha portato a una rottura politica e psicologica profonda per i leader europei. In una settimana, da quando Trump ha annunciato i dazi contro la Danimarca e altri sette paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia, tutto è cambiato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

