Con Lab Pub l' inclusione diventa normalità | Qui la disabilità non esiste la lasciamo a chi vuole emarginare

Lab Pub si impegna a promuovere un ambiente realmente inclusivo, dove la diversità è valorizzata e rispettata. La nostra filosofia si basa sull’idea che l’inclusione sia la norma e non l’eccezione, eliminando ogni forma di emarginazione. Crediamo in un futuro in cui tutte le persone possano sentirsi parte attiva e riconosciuta, contribuendo con le proprie capacità senza barriere o pregiudizi.

“Qui la disabilità non esiste, la lasciamo a chi vuole emarginare. Noi crediamo solo nell'inclusione”. Nasce da un desiderio semplice ma rivoluzionario Lab Pub, iniziativa ideata da Antonella Radicelli, presidente della cooperativa Idee in Movimento: “Fare quello che fanno tutti i ragazzi”. Un.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

