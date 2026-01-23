Con il nuovo protocollo sulla Sicurezza alimentare ancora più garanzie per i bambini che mangiano a scuola

Il nuovo protocollo sulla Sicurezza alimentare rafforza le misure di tutela nelle mense scolastiche, offrendo maggiori garanzie per i bambini durante i pasti. Con normative aggiornate, si mira a garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti serviti nelle scuole, tutelando la salute dei più giovani e assicurando un ambiente sicuro e affidabile per la refezione scolastica.

Un protocollo sulla Sicurezza alimentare che dà ancora più garanzie quando si parla di mense scolastiche e quindi di bambini che ne usufruiscono. E’ quello, già operativo, che è stato illustrato Palazzo di Città nel corso della commissione mensa presieduta da Barbara Di Russo e di cui fanno parte.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: La scuola primaria Munari ora ha un nuovo cortile: "Più sicurezza per i bambini"

Leggi anche: Bag antispreco per i circa 3.600 bambini che mangiano a scuola: sono loro i protagonisti del progetto educativo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Resolutions: Flourish or Die! The Choice is Ours

Argomenti discussi: Nuovo protocollo per le Ville Unesco. La mappa digitale; Ville e Giardini Medicei: un protocollo e una App per valorizzare il sito Unesco; Nuovo protocollo tra MAECI e Commercialisti per sostenere l’espansione internazionale delle imprese; Ville e Giardini Medicei, 22 gennaio presentazione del nuovo protocollo d’intesa.

Parco del Pollino, rinnovato il Protocollo con le Guide Ufficiali: nuove azioni per turismo e fruizioneLunedì 19 gennaio 2026 l’Ente Parco del Pollino e l’Associazione Guide Ufficiali hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa, definendo interventi su fruizione invernale, infopoint, promozione turistica e ... ecodellojonio.it

Un protocollo, un app e un social tour per Ville e Giardini Medicei in ToscanaVille e Giardini Medicei, sito Unesco: un protocollo, un’app e social tour per valorizzarle e rafforzare strategie tra Regione e Comuni ... gonews.it

, : , ’ Nasce un nuovo protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione delle Ville e dei Giardini Medicei in Toscana, sito UNESCO, - facebook.com facebook

Uffizi, firmato protocollo per la realizzazione del nuovo Museo della Polizia @UffiziGalleries @poliziadistato x.com