Pietro Comuzzo potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, suscitando interesse tra le parti coinvolte. La possibile operazione rappresenta una scelta significativa per il giovane difensore, che si trova a valutare tra le opportunità europee e le offerte provenienti dal mercato mediorientale. La decisione, ancora in fase di definizione, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, con alcuni soggetti particolarmente interessati a portarlo in Arabia.

Un’estate tranquilla che rischia di trasformarsi in un nuovo caso di mercato. Pietro Comuzzo verso l’Arabia: tra sogni europei e tentazioni lontane, il giovane difensore si trova davanti alla scelta più difficile (Foto: Ansa) – serieanews.com Pietro Comuzzo è stato tranquillo per tutta l’estate. Poteva diventare un caso di mercato, ma non si è mosso nulla, complice l’altissima richiesta della Fiorentina e quel rinnovo arrivato a maggio che sembrava un segnale chiaro: resta qui. Ma nel calcio, ormai lo sappiamo, non esiste nulla di definito. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Comuzzo va davvero in Arabia? I dettagli: c’è qualcuno che lo vuole fortemente

