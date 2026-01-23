Comuzzo va davvero in Arabia? I dettagli | c’è qualcuno che lo vuole fortemente
Pietro Comuzzo potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, suscitando interesse tra le parti coinvolte. La possibile operazione rappresenta una scelta significativa per il giovane difensore, che si trova a valutare tra le opportunità europee e le offerte provenienti dal mercato mediorientale. La decisione, ancora in fase di definizione, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, con alcuni soggetti particolarmente interessati a portarlo in Arabia.
Un’estate tranquilla che rischia di trasformarsi in un nuovo caso di mercato. Pietro Comuzzo verso l’Arabia: tra sogni europei e tentazioni lontane, il giovane difensore si trova davanti alla scelta più difficile (Foto: Ansa) – serieanews.com Pietro Comuzzo è stato tranquillo per tutta l’estate. Poteva diventare un caso di mercato, ma non si è mosso nulla, complice l’altissima richiesta della Fiorentina e quel rinnovo arrivato a maggio che sembrava un segnale chiaro: resta qui. Ma nel calcio, ormai lo sappiamo, non esiste nulla di definito. 🔗 Leggi su Serieanews.com
