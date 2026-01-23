Como-Torino il pronostico | Nico Paz è il pericolo numero uno per i granata

L’attesa per la sfida tra Como e Torino si concentra su Nico Paz, protagonista della recente doppietta contro la Lazio. L’attaccante argentino rappresenta una minaccia reale per i granata, che sperano di contenere il suo impatto. Di seguito, analisi e pronostici sulla partita, con focus sulle quote e le possibili strategie per questa importante sfida di campionato.

Dopo la doppietta contro la Lazio, l'argentino vuole continuare a segnare. Il pronostico e le quote di Como-Torino La Serie A riparte dalla 22ª giornata. Il Como ospita il Torino al Sinigaglia: fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Fabregas arriva dal successo per 3-0 contro la Lazio, gli uomini di Baroni hanno perso 2-0 contro la Roma. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Como-Torino. Il Como vuole continuare a correre. Ora Nico Paz e compagni sono sesti con 37 punti, la Juventus è soltanto a +2. Il Torino ha superato 3-2 la Roma negli ottavi di Coppa Italia, ma i granata hanno rimediato tre sconfitte di fila in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

