come vedere la replica di x factor 2025

Per assistere alla replica di X Factor Italia 2025, trasmessa su Sky, è possibile consultare le piattaforme di streaming o i servizi on demand offerti dal broadcaster. Dopo diciassette anni dal debutto su Rai 2 e alla sua diciannovesima edizione, il talent musicale continua ad attrarre pubblico, offrendo l’opportunità di rivedere le puntate a distanza di tempo. Verifica le disponibilità e le modalità di accesso tramite il sito ufficiale di Sky.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

