Rhuigi Villaseñor, nato da genitori immigrati, ha avuto l’opportunità di incontrare il Papa. Questo incontro rappresenta un momento significativo per lui, simbolo di riconoscimento e rispetto, e può risultare importante anche per chi, come lui, ha radici profonde nella cultura cattolica. Un’esperienza che unisce tradizione e creatività, dimostrando come il rispetto delle proprie origini possa accompagnare il successo personale.

Per chi è cresciuto in una famiglia cattolica di immigrati e oggi riesce a vivere della propria creatività, incontrare il Papa potrebbe essere l’unico modo davvero garantito per convincere tua madre che stai facendo un lavoro vero. Questa settimana, il designer Rhuigi Villaseñor, nato a Manila e cresciuto a Los Angeles, ha vissuto proprio questo onore quando ha visitato il Vaticano con lo scopo esplicito di incontrare Papa Leone XIV e gli ha donato una giacca varsity realizzata dal suo brand, Rhude. «Stavo parlando con mia madre perché, crescendo super cattolico e cantando nel coro, questa esperienza per me è stata qualcosa di sacro», mi ha raccontato Villaseñor il giorno dopo via Zoom, con dei graffiti milanesi visibili sullo sfondo dietro di lui. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

