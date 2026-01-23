Il Napoli si prepara ad acquistare Giovane dal Verona per circa 20 milioni di euro, come riportato da SkySport e ESPN. L’operazione si inserisce in una strategia attenta alle regole del fair play finanziario, dimostrando come sia possibile perfezionare un trasferimento senza alterare il saldo di bilancio. Un esempio di gestione oculata e pianificata nel mercato del calcio italiano.

L’INGEGNERIA DELL’AFFARE GIOVANE. Il Napoli sta per acquistare l’attaccante Giovane dal Verona per una valutazione complessiva di 20 milioni di euro, come confermato da SkySport e ESPN. Nonostante il vincolo del “mercato a saldo zero” imposto dalla FIGC, l’operazione è fattibile grazie a una formula creativa analizzata da Calcio e Finanza: la cifra che impatta subito sul bilancio è solo la base fissa di 3-4 milioni, mentre il resto è spalmato in bonus futuri che non intaccano l’indice di liquidità attuale. Per coprire questi 4 milioni e l’ingaggio del giocatore (370k), il Napoli utilizzerà i proventi delle cessioni immediate di Noa Lang e Lorenzo Lucca (circa 8 milioni totali), generando addirittura un avanzo positivo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Come il Napoli prende Giovane a 20 milioni senza violare il saldo zero

Come fa il Napoli a prendere Giovane a 20 milioni nonostante debba fare mercato a saldo zeroIl Napoli ha acquistato Giovane per 20 milioni nonostante le restrizioni di mercato legate all'indice di liquidità, che impone limiti alle uscite e alle entrate.

Leggi anche: Pedullà: «Il Verona valuta Giovane 20 milioni. Il Napoli l’ha seguito e lo apprezza in modo particolare»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Conte folgorato dal rosso: Napoli in ginocchio per due giornate; Calciomercato Napoli, Lucca e Lang verso la cessione: via prima della Juventus. In arrivo Giovane e Daniel Maldini; Chi può arrivare al Napoli dopo le cessioni di Lang e Lucca: da En-Nesyri a Sterling e Daniel Maldini, gli obiettivi azzurri; Mercato, le trattative di oggi: cosa aspettarsi dai club di Serie A.

Calciomercato Napoli, Lucca e Lang verso la cessione: via prima della JuventusDopo la trasferta di Champions League, come previsto, il calciomercato Napoli prende il volo: sono ore sempre più calde per Lorenzo Lucca e Noa ... msn.com

Perché il Napoli prende Giovane: dalla cessione di Lang all'infortunio di Neres, il ruolo con ConteIl Napoli ha messo la freccia per Giovane Santana, gioiello del Verona: l'attaccante brasiliano prenderà il posto di Lang nella rosa di Conte. msn.com

Addio Lucca, la SSC Napoli prende il nuovo attaccante: prestito di 6 mesi e obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Conte esulta: "Può giocare subito titolare". Oltre 100 gol segnati in carriera. Un centravanti con caratteristiche ben definite: fisicità, profondità, c - facebook.com facebook