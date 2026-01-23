Come ha fatto Hamnet a diventare il cattivo degli Oscar 2026?

Come ha fatto Hamnet a diventare il protagonista controverso degli Oscar 2026? In questo articolo analizziamo il percorso del film, che dopo i Golden Globe si candida a numerose categorie, tra cui Miglior Film. Sebbene Paul Mescal sia escluso dalla corsa come attore, il film è in nomination anche per regia, sceneggiatura e altri premi. Scopriamo come questa pellicola si sia distinta nella stagione degli Oscar.

SPOILER ALERT - questo articolo contiene alcuni dettagli sulla trama di Hamnet, già noto a livello internazionale, ma in uscita in Italia il 5 febbraio - Con i Golden Globe, Hamnet è entrato a pieno titolo nella corsa al Miglior Film, e come tale ora è in nomination agli Oscar, con Paul Mescal, purtroppo fuori gara, ma in lizza anche per la regia, la protagonista, la sceneggiatura, la colonna sonora, i costumi e la scenografia. Il film di Chloé Zhao, nella notte dei premi della Hollywood Foreign Press Association, ha vinto come Miglior Film Drammatico, aprendo così la strada a una bella gara a due con Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, vincitore quella sera come Migliore Commedia o musical, nella cerimonia degli Oscar di marzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

