Come funzionano gli anticipi sul Tfr | ecco quanto si può chiedere mentre si lavora e a fine carriera invece della rendita
Gli anticipi sul TFR consentono ai lavoratori di ricevere una parte del trattamento di fine rapporto prima della fine del rapporto di lavoro. Questa possibilità varia a seconda del momento in cui si presenta la richiesta: durante l’attività lavorativa o al termine del rapporto. In entrambi i casi, esistono limiti e condizioni da rispettare, soprattutto quando il TFR è stato investito in fondi di previdenza complementare. Ecco una panoramica chiara e aggiornata su come funzionano queste pratiche.
Come funzionano gli anticipi sul Trattamento di fine rapporto fatto confluire nei fondi di previdenza complementare e quali limiti bisogna rispettare? Per rispondere a questa domanda bisogna distinguere due tipologie di richieste: quelle che si presentano alla fine del rapporto di lavoro (poco prima di andare in pensione ) e quelle nel corso dell’attività lavorativa. Nel primo caso, a partire da quest’anno è possibile ottenere un anticipo del 60%, mentre il restante 40% verrà percepito come rendita: è una novità introdotta dall’ultima legge di Bilancio. Fino al 31 dicembre 2025 la percentuale massima che si poteva ottenere era pari al 50%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
