Come fa il Napoli a prendere Giovane a 20 milioni nonostante debba fare mercato a saldo zero

Il Napoli ha acquistato Giovane per 20 milioni nonostante le restrizioni di mercato legate all'indice di liquidità, che impone limiti alle uscite e alle entrate. Questa operazione si inserisce in una strategia di bilancio che, pur mantenendo un equilibrio, permette di rafforzare la rosa senza aumentare il deficit complessivo. La scelta riflette un'attenta pianificazione finanziaria in un contesto di mercato complesso e regolamentato.

Il mercato invernale del Napoli è "a saldo zero" per non aver rispettato i parametri dell'indice di liquidità. A nulla è valso il tentativo dl club di presentare riserve di cassa in attivo per far fronte ad eventuali trattative. L'unica modalità per concludere un'operazione, come quella in entrata di Giovane, è rispettare determinate modalità, nella formula (prestito con obbligo) e nel presentare una liquidità immediata (attraverso la cessione di altri giocatori, come Lang e Lucca).🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, mercato a incastro: Manna apre a sorprese nonostante il saldo zeroIl mercato del Napoli si presenta ancora in fase di stallo, con poche novità e un saldo ancora pari a zero.

Napoli, mercato a incastro: Manna apre a sorprese nonostante il saldo zeroIl mercato del Napoli si presenta complesso, con poche entrate e molte incognite.

Lookman-Napoli, Romano fa chiarezza: Sapete cosa ne pensa ADL?Sogno Lookman per i tifosi del Napoli. Ma è un affare possibile? Ne ha parlato Fabrizio Romano, esperto di mercato, sul suo canale: Che Lookman sia un pallino del Napoli, uno ... tuttonapoli.net

Il Napoli avanza dritto per prendere #Giovane: parti più vicine facebook

