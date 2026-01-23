L'omicidio di Federica Torzullo è ancora al centro di numerosi interrogativi, nonostante la confessione di Claudio Carlomagno, suo marito. Roberta Bruzzone analizza i dettagli della vicenda, offrendo una riflessione sui fatti e sulle ombre che ancora circondano questo caso. Una panoramica chiara e obiettiva sui progressi delle indagini e sulle questioni irrisolte.

Restano molti dubbi sul femminicidio di Federica Torzullo, nonostante la confessione del marito Claudio Carlomagno. A sollevarli è la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, che ha espresso forti perplessità sulla versione fornita dall’uomo, arrivando a ipotizzare uno scenario più grave, con la possibile presenza di un complice. Dopo l’ammissione di colpa, in cui Carlomagno ha ricostruito tempi e modalità dell’omicidio, le indagini sul femminicidio di Anguillara Sabazia proseguono per verificare la veridicità della confessione e chiarire i numerosi punti oscuri. Dall’arma del delitto mai ritrovata fino ai movimenti successivi al delitto, gli inquirenti continuano a lavorare su una vicenda ancora lontana dall’essere definita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Come è andata davvero”. Omicidio Federica Torzullo, la rivelazione di Roberta Bruzzone

