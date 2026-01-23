Come diventerà Gaza secondo il Board of Peace di Trump | la nuova mappa della Striscia con le fasi di sviluppo

Il Board of Peace di Trump ha presentato a Davos una proposta per la futura evoluzione di Gaza, articolata in diverse fasi di sviluppo. La mappa illustrata dal genero Jared Kushner definisce un percorso di ricostruzione, con l’obiettivo di trasformare la Striscia di Gaza, attualmente in condizioni di grande difficoltà, in un’area di miglioramento e progresso. Questa iniziativa mira a delineare un piano di intervento strutturato per la riqualificazione del territorio.

Trump vuole fare della Striscia di Gaza "una splendida proprietà". La mappa presentata ieri a Davos dal genero Jared Kushner si articola in più fasi, ognuna delle quali sarà dedicata alla ricostruzione di una porzione di territorio distrutto dall'esercito israeliano. Il progetto prevede grattacieli e infrastrutture all'avanguardia ma restano molti i punti ancora da chiarire.

Board of Peace, Trump firma a Davos: “Gaza diventerà una splendida proprietà”Il progetto di Donald Trump per la gestione della situazione a Gaza sta prendendo forma con la creazione del Board of Peace e la firma di accordi a Davos.

Nasce il Board of Peace per Gaza. L’Onu privata con 20 amici di TrumpÈ stato firmato a Davos lo statuto del Board of Peace, un organismo dedicato alla promozione della pace e alla ricostruzione di Gaza.

