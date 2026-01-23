Come ci condiziona l'effetto Netflix | scegliamo vestiti e musica in base alle serie tv

L’effetto Netflix si manifesta nel modo in cui le serie tv influenzano le nostre scelte quotidiane, dalla moda alla musica. Da Emily in Paris a Bridgerton, queste produzioni modellano i nostri gusti, ispirano abbigliamenti e preferenze sonore, e anche le decisioni di viaggio. Un fenomeno che riflette come le storie viste sullo schermo possano avere un impatto concreto sulle nostre abitudini e sulla nostra identità.

