Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Carmignano, in provincia di Prato. Una donna è stata ferita con coltellate dalla propria convivente in un gesto che ha suscitato grande preoccupazione. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo. La vicenda evidenzia la persistenza di problematiche legate alla violenza di genere, richiedendo attenzione e interventi efficaci per garantire la sicurezza delle vittime.

Un episodio di violenza domestica sconvolge in queste ore il Comune di Carmignano, in provincia di Prato. Un uomo di 47 anni, cittadino italiano, è stato fermato e successivamente arrestato con l’accusa di aver ferito con un coltello la moglie, una donna di 42 anni, al termine di una lite avvenuta all’interno loro abitazione. La donna è stata soccorsa immediatamente dai sanitari e trasportata in ospedale, dove rimane sotto osservazione. Leggi anche: Federica Torzullo, svolta clamorosa: cambia tutto. La scoperta degli investigatori poco fa La dinamica del dramma. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la discussione tra i coniugi sarebbe degenerata rapidamente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Coltellate alla moglie, aggressione disumana in Italia: la scena agghiacciante

Italia, violenza disumana al centro commerciale: 15enne in fin di vita, scena agghiaccianteNella quiete di un normale pomeriggio di gennaio, una scena di violenza ha sconvolto un centro commerciale italiano, lasciando un ragazzo di 15 anni in condizioni critiche.

“Trovati così, terribile”. Marito e moglie morti in Italia, scena agghiaccianteUna tragedia si è verificata a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, dove due anziani sono stati trovati senza vita nel laghetto vicino a un’area pic-nic in località Pineta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Muggiò, donna accoltellata dal marito che non accettava la separazione. Lui fugge, poi si costituisce: arrestato. In casa anche il figlio di due anni della coppia; La moglie accoltellata in casa. Il 43enne resta in carcere. E spunta un’aggressione del 2024; Sporco di sangue si presenta dai carabinieri: Ho accoltellato mia moglie. Lei trovata in casa col figlio di un anno; Donna di 31 anni ferita a coltellate: arrestato il marito. Lei è in prognosi riservata.

Il marito di Federica Torzullo ha confessato il feroce omicidio della moglie, uccisa con 23 coltellate e poi seppellita nell’azienda di famiglia ad Anguillara: rischia l’ergastolo Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/01/21/femminicidio-anguillara-federica-torzull facebook