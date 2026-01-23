Colpo di scena su Salanetti | Non c’è alcun contratto firmato L’annuncio del Comune di Porcari

Il Comune di Porcari ha annunciato che al momento non esiste alcun contratto firmato relativo all’impianto di Salanetti, situato a Capannori. A cinque giorni dalla decisione del Tar sull’autorizzazione, la comunicazione evidenzia una posizione chiara e trasparente sulla vicenda, che riguarda il riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili, e sottolinea l’importanza di approfondimenti e chiarimenti sulla questione.

A cinque giorni dal pronunciamento del Tar sull'autorizzazione dell'impianto di Salanetti a Capannori, ma sul confine con il territorio di Porcari, sul riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili, arriva proprio da Porcari una presa di posizione forte sulla struttura. "E' utile guardare oltre gli annunci e concentrarsi sulle carte che hanno fatto seguito all'autorizzazione che la conferenza dei servizi regionale ha rilasciato lo scorso agosto. Carte che il Comune di Porcari – spiega in una nota la maggioranza guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari – ha chiesto ufficialmente a RetiAmbiente il 18 novembre e che solo a metà gennaio, dopo quasi due mesi e una diffida, sono finalmente arrivate.

