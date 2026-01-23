Codacons Cilento | Sportelli chiusi servizi che spariscono paesi che muoiono Basta retorica serve responsabilità

Il Codacons Cilento denuncia la chiusura degli sportelli Postamat e la conseguente perdita di servizi essenziali nei piccoli comuni del Cilento e dell’area del Bussento. Un intervento che aggrava le già difficili condizioni di questi territori, contribuendo al loro impoverimento e allo spopolamento. L’associazione sollecita responsabilità e azioni concrete per garantire servizi pubblici adeguati, evitando ulteriori danni alle comunità locali e al loro sviluppo.

Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime

