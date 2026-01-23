Nella periferia di Ancona, la polizia ha sequestrato 2,2 chili di cocaina nascosti in casa di un pusher albanese, arrestato insieme a un cliente. Durante l’operazione, sono stati trovati circa 2,5 chili di droga, in parte già suddivisa in numerosi involucri. L’indagine ha portato alla cattura di un traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando l’attività di spaccio nel quartiere di Brecce Bianche.

Prima hanno fermato il cliente poi hanno raggiunto il pusher che gli aveva appena venduto la droga. Uno spacciatore ben fornito visto il quantitativo che i poliziotti della squadra mobile hanno trovato a casa sua, nel quartiere di Brecce Bianche, due chili e mezzo di cocaina in parte già suddivisa in un centinaio di involucri. Lo spacciatore, 35 anni, albanese, aveva ideato una tecnica curiosa per cedere le dosi nascondendole dentro il contenitore di plastica degli ovetti Kinder, quelli di colore giallo che si chiudono a tappo. Il 35enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cocaina negli ovetti . In casa carico da 2,2 chili. Pusher albanese in trappola

