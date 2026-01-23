Clini lancia un’idea per la Basilica di Vitruvio | Una scultura metallica sopra le rovine

Il professor Paolo Clini propone un’installazione artistica per la Basilica di Vitruvio a Fano, suggerendo una scultura metallica sovrapposta alle rovine. Questa idea si inserisce nel progetto “Fano città ideale di Vitruvio”, che valorizza il sito archeologico, confermato dalla presenza della basilica in piazza Costa, e rende omaggio alla figura del grande architetto attraverso un intervento contemporaneo e rispettoso del contesto storico.

"Fano città ideale di Vitruvio" è il nuovo brand suggerito dal professor Paolo Clini, docente dell’Università Politecnica delle Marche, dopo la conferma dell’esistenza a Fano, in piazza Costa, della Basilica di cui lo stesso Vitruvio parla nel suo trattato De Architectura. Un edificio imponente a pianta rettangolare con 8 colonne sui lati lunghi e 4 colonne sui lati corti e due colonne di meno sulla parte dell’edificio che si apre sul Foro. Colonne di ordine gigante (5 piedi romani di diametro, pari a 150 cm), imponenti, che raggiungevano l’altezza di 15 metri, con addossati pilastri per il sostegno del pavimento del piano superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, la Basilica ritrovata. Il professor Clini: «Renzo Piano, l?unico per Vitruvio. La città deve ideare un capolavoro»A Fano, la recente scoperta della basilica di Vitruvio rappresenta un importante patrimonio culturale.

La scoperta della Basilica di Vitruvio catapulta le Marche al centro dell'interesse culturale mondialeLa recente conferma che i resti rinvenuti in piazza Andrea Costa a Fano appartengano alla Basilica di Vitruvio ha riacceso l’interesse internazionale sulle Marche.

