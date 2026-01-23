Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot va in fuga Vittozzi e Wierer in top10

La Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 è iniziata il 29 novembre ad Östersund, Svezia. La competizione si svolge su nove tappe e comprende 21 gare, con Jeanmonnot in testa alla classifica generale. Tra le italiane, Vittozzi e Wierer si sono distinte entrando nelle prime dieci posizioni, confermando l’interesse e la competitività del biathlon femminile internazionale.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026.

