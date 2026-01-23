Classi di concorso A11 A12 A13 Il master di eCampus per la formazione dei futuri docenti

Il master di eCampus, dedicato alle classi di concorso A11, A12 e A13, offre una formazione qualificata per chi intende diventare docente nelle scuole secondarie di secondo grado. Rivolto a chi desidera insegnare discipline socio-letterarie, storico-geografiche o letterarie, il percorso fornisce le competenze necessarie per operare con professionalità e riconoscimento ufficiale. Una preparazione mirata per affrontare con sicurezza il percorso di abilitazione e successiva carriera scolastica.

Per chi desidera insegnare nelle scuole secondarie le discipline socio-letterarie, storico-geografiche o letterarie, è fondamentale avere una preparazione specifica e ufficialmente riconosciuta. È in quest’ottica che si inserisce il Master di I livello in “Area socio-letteraria, storico-geografica per l’insegnamento negli istituti secondari di I e II grado” dell’Università eCampus, un percorso formativo completo pensato per consolidare competenze disciplinari, pedagogiche e didattiche. Il master in questione è strutturato secondo un piano di studi articolato in 60 CFU ed è erogato in modalità full online, tramite piattaforma didattica accessibile 24 ore su 24.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

