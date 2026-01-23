Città Metropolitana di Catania firmato il nuovo contratto di servizio con SCMC fino al 2030

La Città Metropolitana di Catania ha firmato un nuovo contratto di servizio con S.C.M.C., valido fino al 2030. L’accordo definisce le modalità di collaborazione tra le parti, garantendo continuità e qualità dei servizi offerti alla comunità. La sottoscrizione rappresenta un passo importante per consolidare le attività dell’Ente nel rispetto delle esigenze della popolazione e degli standard di efficacia.

È stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio che disciplina il rapporto tra la Città Metropolitana di Catania e S.C.M.C. (Azienda Speciale Servizi Città Metropolitana di Catania).L'accordo giunge a seguito dell'approvazione da parte del sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico.

