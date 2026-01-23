Città 30 cancellata dal Tar | FdI e Lega all’attacco Ripristinare la segnaletica paghi il sindaco

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha dichiarato illegittimo il progetto “Bologna Città 30”, portando a un confronto tra le forze politiche. FdI e Lega chiedono il ripristino della segnaletica e responsabilità al sindaco. La decisione evidenzia le tensioni sul tema della sicurezza e della mobilità urbana, aprendo un dibattito sulla gestione delle politiche di traffico in città.

La sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che ha dichiarato illegittimo il progetto “Bologna Città 30” riaccende lo scontro politico. Dopo il pronunciamento dei giudici amministrativi, arrivano le prese di posizione di Fratelli d’Italia e Lega, che chiedono ora un cambio di rotta immediato da parte.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ll Tar annulla Bologna Città 30. Il sindaco Lepore: «Serve per salvare vite»Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, che aveva esteso il limite di velocità a tutta la città. Il Tar boccia Città 30, il sindaco di Bologna: "Non faremo ricorso"Il Tar ha respinto il ricorso di Città 30, confermando la legittimità della decisione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Bologna: la città 30 verrà davvero cancellata?; Città 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso dei taxi e annullato il limite. Non andava esteso a tutte le strade; Il Tar ha annullato la delibera che istituisce la Città 30, scoppia la bufera politica; Il Tar annulla la Zona 30 a Bologna, perché i giudici hanno cancellato il limite di velocità e cosa cambia. Bologna: la città 30 verrà davvero cancellata?Bologna città 30 continua nonostante la decisione del TAR, ma alcune strade tornano per il momento al limite di 50 km/h. Scopri quali. sicurauto.it Bologna città 30 non vale più, ma il Comune terrà i cartelli (forse coperti): Toglierli costaIl Comune di Bologna sta studiando come affrontare il periodo di transizione fino a quando i nuovi provvedimenti per la 'città 30' saranno pronti. Ma togliere i cartelli (per poi rimetterli) costerebb ... dire.it Morti per incidenti stradali nella città di Bologna dal 2001 al 2023 (dati ISTAT). Nel concreto è stata cancellata un’ordinanza che ai dati di fatto non è mai esistita: infatti nessuno ha mai rispettato i limiti dei 30. Sapete perché Perché Città 30 è sempre stata un’ - facebook.com facebook «Lecce non è una città per le bici»: «incuria» e «abbandono» tra cantieri fermi e tratti cancellati x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.