Circolo Nazionale dell’Unione incontro alla presenza del Giudice della Corte Costituzionale Francesco Saverio Marini

Il 23 gennaio, presso il Circolo Nazionale dell’Unione, si terrà un incontro con la partecipazione di Francesco Saverio Marini, Giudice della Corte Costituzionale. L’evento rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto su temi di rilevanza giuridica, con la presenza di una figura di spicco nel panorama istituzionale italiano. Un momento di confronto dedicato a professionisti e appassionati del diritto.

Il 23 gennaio al Circolo Nazionale dell’Unione uno dei più importanti eventi giuridici vede la partecipazione di Sua Eccellenza Professore Francesco Saverio Marini, Giudice della Corte Costituzionale in carica. Il Giudice Marini è tra le figure più di spicco nello scenario italiano, va evidenziato che oltre a essere il padre della legge sul premierato è stato consigliere di Giorgia Meloni, nonchè magistrato della Sacra Rota. Illustre professore di Istituzioni di Diritto Pubblico dell’Università di Roma Tor Vergata.La sua partecipazione al circolo Unione conferma la Grande Storia giuridica di Napoli che ha visto nascerà la prima università pubblica Federico II e che vanta un passato ricco di nomi illustri come.🔗 Leggi su Napolitoday.it

