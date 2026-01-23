Cinema italiano in fumo | 200 milioni scappano all’estero

Negli ultimi anni, circa 200 milioni di euro destinati al cinema italiano sono stati trasferiti all’estero, evidenziando una perdita significativa di risorse nazionali. Mentre le istituzioni celebrano risultati simbolici, questa fuga di capitali solleva interrogativi sulla sostenibilità e il futuro del settore cinematografico italiano. Una riflessione necessaria sul ruolo di investimenti e politiche di supporto per preservare e valorizzare il cinema nazionale.

Un investimento colossale nel cinema lascia l'Italia mentre le istituzioni esultano per un risultato simbolico, creando uno stridente contrasto tra comunicazione ufficiale e danno economico reale Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, a distanza di pochissimi minuti l'una dall'altra, sono circolate due comunicazioni che hanno fotografato con chiarezza quasi crudele la contraddizione nella quale oggi si muove il Ministero della Cultura. Entrambe le notizie hanno avuto origine a Los Angeles, ma hanno raccontato due storie completamente diverse e inconciliabili.

