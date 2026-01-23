Ciclone Harry Calabrese chiede lo stato di emergenza

Dopo il passaggio del Ciclone Harry, la Calabria ha richiesto formalmente lo stato di emergenza. L’assessore Giovanni Calabrese ha illustrato le esigenze della regione in seguito ai danni causati dall’evento meteorologico. La richiesta mira a ottenere risorse e supporto per affrontare le conseguenze e garantire la ripresa delle zone colpite.

Calabria, dopo il Ciclone Harry la Regione chiede lo stato di emergenza: le parole dell’Assessore Giovanni Calabrese. La Calabria si trova a fare i conti con uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Il Ciclone Harry, che tra il 18 e il 21 gennaio ha devastato la costa ionica, ha lasciato dietro di sé un territorio ferito: infrastrutture compromesse, attività produttive in ginocchio, comunità costrette a misurarsi con danni ingenti e un senso di vulnerabilità profonda. Questa mattina, durante la riunione di Giunta regionale, è arrivata la decisione che segna un passaggio cruciale: la richiesta formale al Governo nazionale dello stato di emergenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ciclone Harry, Calabrese chiede lo stato di emergenza Riposto, la giunta comunale chiede lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone HarryLa giunta comunale di Riposto ha deciso di richiedere ufficialmente lo stato di emergenza, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry. Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Maltempo e danni ciclone Harry: impegno di De Caprio che chiede interventi urgenti e prevenzione; Ciclone Harry sulla Calabria. Nevica sulla Silana-Crotonese. Scuole chiuse anche domani | LIVE BLOG · CosenzaChannel.it; Il ciclone Harry allenta la morsa sulla Calabria, ora la conta dei danni. Occhiuto: Chiederemo lo stato di emergenza nazionale; Ciclone Harry, Trotta (Cgil Calabria): Urgente piano per la manutenzione del territorio. Ciclone Harry, Calabria chiede stato di calamità per l'agricolturaIl ciclone Harry ha provocato danni ingenti anche all'agricoltura calabrese e dalla Regione Calabria arriva la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte alle gravi co ... ansa.it Ciclone Harry. Agricoltura in ginocchio, Regione Calabria chiede lo stato di calamitàDanni ingenti all’agricoltura calabrese dopo il ciclone Harry2. Dalla Regione Calabria la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte alle gravi conseguenze dell’ondata ... paese24.it Tremendo ciclone Harry: la pizzeria Pomodoro di Catanzaro Lido distrutta leggi qui articolo - facebook.com facebook #Ciclone " #Harry": gli interventi della Guardia Costiera nel Sud Italia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.