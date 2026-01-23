Ciclismo UAE già dominante | tutti inseguono Pogacar bene Zana

La stagione ciclistica 2026 si apre con la UAE Team Emirates-XRG che conferma il suo ruolo di protagonista, dopo aver conquistato 97 vittorie nel 2025. Tanti team cercano di inseguire il leader Tadej Pogacar, mentre il talento emergente Zana si afferma come una delle note positive. Una fase iniziale che lascia intuire le dinamiche e le sfide di un calendario ricco di aspettative.

Nuova stagione, vecchio copione. La UAE Team Emirates-XRG, reduce dalle 97 vittorie del 2025, apre il 2026 mettendo subito in chiaro le gerarchie mondiali. UAE è la corazzata del momento. Dopo US Postal ed Astana, oggi è l’era del team di Mauro Gianetti. La conferma arriva anche dall’Australia dove, se qualcuno sperava in un calo di tensione da parte della corazzata emiratina, è rimasto deluso. Al Santos Tour Down Under la UAE ha fornito una risposta brutale. Nella frazione Norwood-Uraidla di 148 chilometri, la UAE ha messo in scena una prova di forza totale. Sulle pendenze del Corkscrew, il forcing di Adam Yates ha frantumato la resistenza degli avversari, permettendo all’idolo locale Jay Vine e al compagno Jhonatan Narvaez di arrivare in parata sul traguardo.🔗 Leggi su Sportface.it

