Ci sono anche loro Funerali Valentino li hanno visti tra la gente comune

Roma si è fermata per l’ultimo saluto a Valentino, in una giornata carica di emozione e silenzio composta, davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, nel cuore della città. Fin dalle prime ore del mattino, piazza della Repubblica si è riempita di persone comuni, addetti ai lavori e figure del mondo della moda, tutti accomunati dal desiderio di rendere omaggio a uno dei più grandi stilisti italiani di sempre. Un clima solenne, scandito da sguardi commossi e gesti misurati, ha accompagnato l’arrivo del feretro. >> “Ci ha lasciati”. Lutto per la Famiglia reale britannica, addio a una figura importante per loro All’ingresso della basilica si sono susseguiti abbracci, parole sussurrate e ricordi condivisi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Schianto tra auto e minibus, è dramma: “Ci sono anche loro quattro”Un grave incidente stradale nel nord della Svezia ha coinvolto un'auto e un minibus, causando dieci feriti, tra cui quattro cittadini italiani.

Gli Stati Uniti negano i visti a cinque europei, tra loro anche l’ex commissario Ue BretonGli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque cittadini europei, tra cui l’ex commissario Ue Breton, in un contesto di tensione diplomatica tra le due sponde dell’Atlantico.

