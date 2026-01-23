Christof Innerhofer si candida | Olimpiadi? Il ritmo è quello giusto…Non sciavo così da 7 anni

Christof Innerhofer si presenta alle prossime competizioni con rinnovato entusiasmo, affermando di non sciare così bene da sette anni. Dopo aver ottenuto il decimo posto nel superG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, l’atleta italiano mostra segnali positivi per il futuro e si candida a un ruolo importante nelle gare olimpiche.

Christof Innerhofer ha conquistato un pregevole decimo posto nel superG di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista Streif. Nella ribattezzata Università del Circo Bianco, il veterano azzurro ha confezionato una prova di grande sostanza e ha chiuso con un distacco di 57 centesimi dal vincitore (lo svizzero Marco Odermatt) e di 34 centesimi dal terzo gradino del podio (su cui è salito il padrone di casa Stefan Babinsky). Il 41enne ha dimostrato una tenacia davvero rimarchevole e nel corso di questa stagione sembra quasi ringiovanito, tanto da manifestare un po’ di delusione per avere commesso un paio di sbavature che gli hanno impedito di battagliare concretamente per il podio (ha portato poca velocità nel finale, dopo aver firmato il secondo crono nel terzo intermedio). 🔗 Leggi su Oasport.it

Date le Olimpiadi a Christof Innerhofer! Il cuore oltre l’ostacolo e Kitzbuehel per convincere i tecniciChristof Innerhofer, sciatori italiano, ha partecipato a quattro edizioni delle Olimpiadi Invernali, tra cui Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022.

