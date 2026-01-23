Chiusura punto nascita | la preoccupazione del Comitato di partecipazione
Il Comitato di Partecipazione della Zona Distretto Valdarno Aretino esprime forte preoccupazione riguardo alla possibile chiusura del Punto nascita dell’Ospedale di Santa Maria della Gruccia. La decisione, ancora in fase di valutazione, suscita attenzione tra i cittadini e le istituzioni locali, che chiedono chiarezza e garanzie per la tutela dei servizi sanitari essenziali per la comunità.
Arezzo, 23 gennaio 2026 – . I componenti del Comitato di Partecipazione della Zona Distretto Valdarno Aretino esprimono forte preoccupazione per la ventilata ipotesi di chiusura del Punto nascite dell'Ospedale di Santa Maria della Gruccia. La non perfetta corrispondenza nel 2025 delle nascite rispetto ai parametri previsti dal DM 702015 non può essere considerata, da sola, motivo valido per chiudere un presidio importantissimo esponendo a potenziali rischi il territorio e le famiglie per la perdita di un servizio di prossimità ricco di professionalità e che risponde ai bisogni della popolazione del Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sanità toscana, punto nascita del Valdarno: Tomasi e Veneri attaccano Giani. “Scongiuriamo la chiusura”Il punto nascita di Montevarchi, nella sanità toscana, è al centro di tensioni tra le istituzioni.
Fp Cgil e Cgil contro la chiusura del punto nascita del Valdarno: “Colpita la sanità di prossimità”Fp Cgil e Cgil esprimono forte opposizione alla chiusura del punto nascita dell’ospedale del Valdarno, considerandola un attacco alla sanità di prossimità.
Argomenti discussi: Punto nascita di Montevarchi, Regione torna a chiedere l'apertura in deroga; Punti nascita. La Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie; Punto nascita a rischio chiusura. Dal 2021 al 2024 sotto 500 parti. Deroga in bilico, esplode la protesta; Salotti: nessun rischio di chiusura per il punto nascita di Barga.
Chiusura punto nascita, riunione con Giani e l'ira di Chiassai, Fiori: No risposte populiste, serve sicurezzaSecondo l'associazione dei genitori si può trovare la soluzione con il lavoro in rete dei punti nascita di primo e secondo livello che mantenga la formazione, con la rotazione del personale per garant ... arezzonotizie.it
Chiusura del punto nascita del Valdarno, la Cgil: E' un attacco alla salute di prossimitàChiusura del punto nascita del Valdarno, presa di posizione della Cgil di Arezzo: E' un attacco alla salute di prossimità. La Regione Toscana – sottolineano Gabriella Petteruti, dirigente della Fp ... corrierediarezzo.it
Chiusura negativa per Piazza Affari e le borse europee, con Milano che perde quasi mezzo punto percentuale. Donald Trump, presente a Davos, critica l'Europa ma stimola parzialmente gli acquisti di mercato. facebook
PUNTO DI ASSISTENZA AIC CHIUSURA SESSIONE INVERNALE TRASFERIMENTI 2026 bit.ly/4qAfOd4 x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.