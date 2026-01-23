Chiusura dell’ambulatorio Botta e risposta in Regione | Decisione del medico
La recente decisione di chiudere l’ambulatorio del medico di famiglia a Pierantonio ha suscitato un confronto tra le parti e ora approda in Consiglio regionale. La questione riguarda l’impatto sulla comunità locale e le implicazioni per l’assistenza sanitaria di prossimità. Un dibattito che evidenzia le sfide legate alla gestione dei servizi sanitari e alle scelte dei professionisti, con attenzione alle esigenze dei cittadini e alla sostenibilità del sistema.
La questione della chiusura dell’ambulatorio del medico di famiglia a Pierantonio sbarca in Consiglio regionale. Lo fa grazie ad un’ interrogazione dei consiglieri Laura Pernazza e Andrea Romizi (FI) che hanno chiesto alla Giunta quali iniziative urgenti e strutturali intendesse assumere "tramite la Usl Umbria 1 e in raccordo con il Comune per garantire il ripristino del presidio, specificando il cronoprogramma delle operazioni". E’ stata la presidente Stefania Proietti a rispondere, affermando che "la chiusura dell’ambulatorio non è una scelta programmatoria regionale, né una riduzione di servizi decisa dall’Asl ma una decisione autonoma del medico titolare". 🔗 Leggi su Lanazione.it
