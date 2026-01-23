chissano – rito per mabungulane | tra danza e perfomance l' omaggio ad alberto chissano allo spazio teatro no' hma
Chissano – Rito per Mabungulane è uno spettacolo che combina danza e performance, dedicato ad Alberto Chissano, uno dei più importanti scultori mozambicani. L’evento si inserisce nell’edizione 20252026 del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro, e si terrà presso lo Spazio Teatro No’hma. Due serate, il 28 e 29 gennaio, per rendere omaggio alla sua arte e alla cultura mozambicana attraverso un’esperienza unica di teatro e arte contempor
L’edizione 20252026 del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro prosegue mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio con uno spettacolo che unisce teatro danza e arte contemporanea, in un’opera unica che celebra il più importante scultore mozambicano. Dal Mozambico arriva la Taan Teatro.🔗 Leggi su Milanotoday.it
