Chiarimenti sulla presenza di un argine definito ’abusivo’

In seguito alle recenti condizioni meteorologiche e alla richiesta di abbattimento di un argine da parte del sindaco di Castel Bolognese, si chiariscono i punti relativi alla sua eventuale natura abusiva. La questione, già oggetto di ordinanze, sarà oggetto di discussione nel prossimo consiglio comunale di Faenza, per valutare le eventuali implicazioni e decisioni da adottare.

Dopo gli eventi meteorologici di Natale, in relazione alla richiesta di abbattimento di un argine da parte del sindaco di Castel Bolognese e alle ordinanze emesse, il tema approderà sui banchi del consiglio comunale di Faenza. Un’interrogazione resa nota ieri dal consigliere di minoranza Alessio Grillini ha infatti a tema la gestione del rilevato arginale in zona Tebano con particolare riferimento alla mappatura del reticolo idrografico. "In occasione dell’evento meteorologico occorso nel dicembre 2025, il sindaco di Castel Bolognese ha pubblicamente fatto riferimento alla presenza di un argine definito ’abusivo’, sollecitando formalmente il sindaco di Faenza affinché si procedesse al suo parziale abbattimento – ha premesso Grillini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

