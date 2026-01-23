Chi inventò i forni crematori dei lager? La terribile storia dei fratelli Topf che lucrarono sull’Olocausto

I forni crematori dei lager furono sviluppati da Karl e Wilhelm Topf, fratelli tedeschi che gestivano un’azienda specializzata nella costruzione di impianti di combustione. La loro storia è legata a un capitolo oscuro dell’Olocausto, segnato dal profitto ottenuto attraverso la produzione di strutture utilizzate nei campi di sterminio. A Erfurt, si trova un monumento che ricorda questa dolorosa realtà, all’interno della sede storica dell’azienda dei fratelli Topf.

A Erfurt, nella Germania centrale, sorge un monumento unico al mondo: l'unico memoriale dell'Olocausto costruito all'interno della sede storica di un'azienda. Non si tratta di un'impresa qualunque, ma della J.A. Topf und Söhne, la società che divenne il partner più affidabile dei nazisti per la fornitura di forni crematori destinati ai campi di sterminio durante la Seconda guerra mondiale. Dal 2003 la sede è stata dichiarata monumento storico protetto dallo Stato della Turingia e trasformata in centro commemorativo e didattico. La storia della dinastia Topf inizia nel 1878, quando il mastro birraio Johann Andreas Topf fondò un'impresa per la fabbricazione di macchinari destinati alla produzione di birra.

