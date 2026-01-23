Vernon Bruce Hoeksema è stato l’ultimo compagno di Valentino Garavani, con cui ha condiviso sia un legame sentimentale che professionale. Uomo riservato e discreto, Hoeksema ha mantenuto un basso profilo, contribuendo alla vita personale e alle attività dello stilista. La loro relazione rappresenta un aspetto importante della storia privata di Valentino, lontano dai riflettori e dalla scena pubblica.

Bruce Hoeksema ha instaurato con Valentino Garavani un legame sentimentale e professionale. Lo stilista è sempre stato un uomo riservato e discreto. Ha vissuto in questo modo sia la storia con lo storico compagno Giancarlo Giammetti (al suo fianco per 12 anni) che quella più recente con Hoeksema. Rarissime sono le foto che li ritraggono insieme. Probabilmente il suo nome comparirà nel testamento dello stilista, tra gli eredi a cui andrà il patrimonio del couturier fatto di ville, opere d’arte, yacht, azioni, proprietà immobiliari. VBH è il nome del brand fondato nel 2000 da Vernon Bruce Hoeksema: le tre lettere sono dunque le sue tre iniziali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Vernon Bruce Hoeksema, l’ultimo compagno di Valentino

Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino: gli è stato accanto per 43 anniVernon Bruce Hoeksema è stato il compagno di Valentino Garavani per 43 anni, condividendo con lui un lungo percorso di vita e di supporto.

Valentino, chi è l'ultimo compagno Bruce Hoeksema: quel ruolo che gli cambiò la vitaValentino, ultimo compagno di Bruce Hoeksema, ha rappresentato un momento importante nella sua vita.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Chi è Vernon Bruce Hoeksema, l'altro grande amore di Valentino Garavani; Valentino, chi è l'ultimo compagno Bruce Hoeksema: quel ruolo che gli cambiò la vita; Vernon Bruce Hoeksema: Le ultime parole con Valentino? Ti amo. Sono devastato; Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino: gli è stato accanto per 43 anni.

Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino: gli è stato accanto per 43 anniBruce Hoeksema e Valentino Garavani hanno condiviso 43 anni di vita insieme, come ha sottolineato nel necrologio per l'amato stilista venuto a mancare ... fanpage.it

Chi è Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino/ Insieme per 43 anniTutto su Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino: i due hanno condiviso 43 anni di vita insieme. ilsussidiario.net

Dal sodalizio con Giancarlo Giammetti al compagno Vernon Bruce Hoeksema, fino alla donna amata e al patrimonio testamentario: la vita privata dello stilista racconta l’uomo oltre il mito facebook

'LE ULTIME PAROLE CHE CI SIAMO DETTI TI AMO' – PARLA VERNON BRUCE HOEKSEMA, L’ULTIMO COMPAGNO DI... x.com