Chi è Giovane e come giocherà nel Napoli di Conte

Giovane Santana do Nascimento, noto semplicemente come Giovane, è un nuovo acquisto del Napoli. Giocatore di ruolo difensivo, si appresta a inserirsi nel sistema di gioco di Conte. Questo articolo analizza il suo profilo, le caratteristiche tecniche e il ruolo previsto nel progetto tecnico della squadra partenopea. Un approfondimento per comprendere come potrà contribuire alla stagione del Napoli.

Chi arriva davvero a Napoli con Giovane Santana do Nascimento non è soltanto un nome nuovo di mercato, ma un attaccante pensato per incidere subito e offrire soluzioni concrete nel presente. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’operazione rientra in una logica ben riconoscibile: “Un affare da “vecchia” gestione De Laurentiis, un attaccante che adesso potrà permettere a Conte di pensare ancora a un nuovo Napoli.” Dal punto di vista tecnico, Giovane non va confuso con i classici esterni offensivi puri. Non è un giocatore di strappi continui o di ampiezza costante, ma un profilo più vicino alla porta, capace però di convivere con un altro centravanti: “Giovane non è Neres, è più un attaccante d’area di rigore, che però sa dividersi gli spazi con un’altra punta. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

