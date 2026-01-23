Il Chelsea ha avviato un primo contatto con la Juventus per valutare la possibilità di un trasferimento di Douglas Luiz. Si tratta di un passo preliminare nell’ambito delle trattative di mercato tra i due club, con attenzione alle disponibilità e alle esigenze di entrambe le parti. Questa iniziativa segna un punto di partenza nel percorso di negoziazione, senza ancora confermare ufficialmente un accordo o un interesse concreto.

Nuovo incrocio di mercato sull’asse Torino–Londra. Il Chelsea ha avviato un primo contatto esplorativo con la Juventus per Douglas Luiz. L’indicazione arrivata nelle ultime ore è netta: il club inglese valuta solo la formula del prestito secco, senza obblighi o diritti di riscatto. A riportarlo è Fabrizio Romano, che ha chiarito come non ci sia apertura del Chelsea su formule vincolanti. Il centrocampista è attualmente in Premier League al Nottingham Forest, dove è arrivato con un prestito oneroso da 3 milioni e un riscatto fissato a 25 milioni (più bonus). L’obbligo scatterebbe al raggiungimento di 15 presenze da almeno 45 minuti: al momento è a quota 10. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Chelsea-Juve, primo contatto per Douglas Luiz

Calciomercato Juve LIVE: avanti per En-Nesyri. Juve vigile su Juanlu Sanchez. Chelsea e non solo su Douglas LuizSegui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus: in corso trattative per En-Nesyri, interesse su Juanlu Sanchez e monitoraggio di Douglas Luiz, seguito anche da Chelsea.

Juventus, il Chelsea piomba su Douglas LuizSecondo quanto riportato dal Times, il nuovo tecnico del Chelsea Liam Rosenior sarebbe interessato a ingaggiare Douglas Luiz.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Esami per Politano e Rrhamani: saltano anche Juve e Chelsea, stop medio-lungo; Napoli, tutti i problemi di Conte: la strada azzurra verso Juventus e Chelsea; I due volti di Conte: i numeri nelle coppe a confronto con quelli in campionato; Copenaghen-Napoli 1-1, ora si decide tutto contro il Chelsea.

Romano: Primo contatto Chelsea-Juve per Douglas Luiz, gli inglesi puntano al prestito seccoProseguono le indiscrezioni sul futuro di Douglas Luiz, con nuove conferme sull’interesse manifestato dal Chelsea nei confronti del centrocampista brasiliano. Il club londinese sta ... tuttojuve.com

Romano - Primi contatti tra Chelsea e Juventus per Douglas Luiz: i dettagli dell'operazioneI Blues fanno sul serio per il centrocampista brasiliano in prestito al Nottingham Forest: avviati i primi contatti con la Juve. msn.com

#Juve, primo passo del #Chelsea per #DouglasLuiz! I Blues hanno contattato direttamente la #Juventus per il prestito secco del centrocampista brasiliano: ad ora, i londinesi non vogliono impegnarsi con un acquisto a titolo definitivo. @Fabri x.com

... Il Napoli dei giorni migliori può farcela ,... sia con la Juve che con il Chelsea ... Forza Napoli sempre! - facebook.com facebook