cheddira ufficiale al lecce ora potrebbe arrivare una punta

Walid Cheddira è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce, dopo l’accordo concluso ieri. L’attaccante italo-marocchino, arrivato in prestito dal Napoli questa estate, lascia il Monza dopo aver disputato 207 minuti e segnato un gol. Ora il club pugliese valuta ulteriori movimenti in attacco, con possibili cessioni di Skjellerup e Moro, in un mercato che resta aperto a ulteriori sviluppi.

Tanto tuonò che piovve. Ampiamente annunciato, dal tardo pomeriggio di ieri è ufficiale il passaggio di Walid Cheddira al Lecce, che ha avuto ragione dell’interesse del Monza: l’attaccante italo-marocchino, arrivato questa estate in prestito dal Napoli, lascia i neroverdi dopo 207’ e un gol e apre i giochi in attacco, stanti possibilità (concrete, pare) di altre uscire in Skjellerup - su di lui lo Spezia, l’affare si farà – e in Moro, sul quale è forte l’Empoli, non l’unica società, tuttavia che lo segue. Tanto basta al Sassuolo a guardarsi attorno, oltre che per la difesa (in ballo Lazzari della Lazio, lo spezzino Wisniewski, i prospetti Pedro Felipe e Rouhi della Juventus Next Gen e l’evergreen Izzo, in rotta con il Monza) anche per l’attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

