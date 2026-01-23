Checco Zalone riceve i ringraziamenti di Pier Silvio Berlusconi per il successo di Buen Camino

Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo apprezzamento a Checco Zalone per il successo di Buen Camino, il film che ha conquistato il primo posto nella classifica degli incassi più alti nella storia del cinema italiano. La celebrazione è avvenuta attraverso una pagina dedicata, sottolineando l’importanza di questo risultato e riconoscendo il contributo del regista e attore al panorama cinematografico nazionale.

Il messaggio pubblicato riporta semplicemente: "Grazie Checco. Buen Camino, il più grande successo della storia del cinema in Italia". La targa della Ferrari di Checco Zalone in "Buen Camino" non è casuale ma è un messaggio in codice ideato dal regista Gennaro Nunziante. La targa è infatti CZ71OQT: CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere OQT significa

