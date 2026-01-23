Che vergogna Valeria Marini fa un gesto che indigna il web | Piange il morto e si preoccupa del trucco?

Durante una cerimonia a Roma in omaggio a Valentino Garavani, Valeria Marini è stata al centro di polemiche per un gesto ritenuto inappropriato. La sua reazione, che ha suscitato commenti critici sui social, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, trasformandosi in un caso mediatico in poche ore. Questo episodio solleva domande sulla sensibilità e sui comportamenti durante momenti di commemorazione pubblica.

Un episodio avvenuto durante un momento solenne si è trasformato in poche ore in un caso mediatico. Valeria Marini, presente a Roma per rendere omaggio a Valentino Garavani, è finita al centro delle polemiche per una reazione che molti hanno giudicato fuori luogo. Le immagini, diventate virali, hanno acceso il dibattito sui social e spaccato l’opinione pubblica. Valeria Marini parla di Valentino ma. pensa al trucco! Ecco cosa è successo. La showgirl si trovava all’uscita del palazzo della Fondazione PM23, dove era stata allestita la camera ardente per l’ultimo saluto allo stilista. Fermatasi a parlare con i giornalisti, Valeria Marini ha improvvisamente mostrato fastidio per la presenza ravvicinata di un cameraman. 🔗 Leggi su Donnapop.it

