che il nuovo anno ci liberi dal crunch

Con l’arrivo del nuovo anno, è importante riflettere sulla salute e sul benessere, anche nel mondo della cucina e della creazione di contenuti. Che questo periodo possa rappresentare un’occasione per adottare abitudini più equilibrate e sostenibili, liberandoci da stress e sovraccarico. Un passo importante per affrontare i mesi futuri con maggiore consapevolezza e serenità, nel rispetto di sé stessi e delle proprie passioni.

Scivola il coltello dello chef milanese, scricchiola la mascella del food blogger romano, sfrigola la padella del content creator napoletano. Nell’anno in cui la cucina italiana è diventata patrimonio dell’UNESCO, un riconoscimento alla straordinaria diversità e identità della nostra cultura gastronomica locale, tutti i post, i reel e i video che abbiamo visto nell’ultimo anno sono riassumibili da una sola parola inglese, anzi meglio, un rumore: crunch. Ormai ogni ricetta presentata, ogni recensione del nuovo elevated fast food, ogni food challenge non può esimersi dall’inserire una considerazione sul grado di croccantezza del cibo in questione, anzi nella grande maggioranza dei casi è proprio la cosiddetta crunchiness a diventare l’unico metro di giudizio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

