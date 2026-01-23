Che fine ha fatto il bimbo di 5 anni arrestato dall'ICE in USA | è stato deportato a 2mila Km da casa

Liam, il bambino di cinque anni arrestato insieme al padre nel Minnesota, è stato trasferito in un centro di detenzione in Texas. La distanza tra il luogo di origine e la nuova sistemazione supera i duemila chilometri, sollevando questioni sulla gestione dei minori coinvolti in procedimenti di immigrazione negli Stati Uniti.

