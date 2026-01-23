Questo fine settimana nel Pescarese offre una varietà di eventi, dai spettacoli per bambini ai concerti, ideali per trascorrere momenti piacevoli in famiglia o con amici. Nonostante le temperature più rigide, la scena culturale e ricreativa della zona propone numerose occasioni di svago e intrattenimento. Ecco una guida completa agli appuntamenti principali per aiutarti a scegliere le attività più adatte alle tue preferenze.

Ci avviciniamo in fretta verso la fine del mese e, nonostante il freddo degli ultimi giorni, non si arresta l’ondata degli appuntamenti che animerà il fine settimana nel Pescarese. Dai concerti gospel agli spettacoli per bambini passando per le manifestazioni storiche e le mostre.Conosciamo tutti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Villaggio di Babbo Natale, mercatini, visite guidate, concerti e spettacoli: tutti gli eventi del fine settimanaIl weekend natalizio si anima con un ricco calendario di eventi, tra villaggi di Babbo Natale, mercatini, visite guidate, concerti e spettacoli.

A passo svelto verso Natale: guida a tutti gli eventi del fine settimana pre-natalizioIl countdown natalizio è iniziato: il fine settimana si anima di eventi festivi e tradizioni che rendono magico l’ultimo scorcio di dicembre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Che facciamo questo fine settimana? Dagli spettacoli per bambini ai concerti, guida a tutti gli eventi; Buongiorno. Vi ripropongo il mio punto stampa da Tokyo.; Le uscite di famiglia del fine settimana: cosa fare con i bambini?; Altan inaugura il nuovo anno accademico dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

Che facciamo questo fine settimana? Dagli spettacoli per bambini ai concerti, guida a tutti gli eventiCi avviciniamo in fretta verso la fine del mese e, nonostante il freddo degli ultimi giorni, non si arresta l’ondata degli appuntamenti che animerà il fine settimana nel Pescarese. Dai concerti gospel ... ilpescara.it

Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio: con ironia Fiorello annuncia la fine de La ...Se stavate pensando di avere trovato la miglior compagnia possibile per i caldi pomeriggi estivi, tocca deludervi: Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo ... ilfattoquotidiano.it

ATA Posizioni economiche: PROVA FINALE a fine Febbraio. Quale sarà la SEDE di svolgimento della prova Ecco le NOVITÁ emerse dall'incontro tra MIM e sindacati. Facciamo chiarezza su ogni aspetto - facebook.com facebook