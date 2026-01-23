Cesenatico riabbraccia il grande tennis | presentata la ' Start Romagna Cup' Direttore il decano dei giudici di sedia

Cesenatico torna ad accogliere il grande tennis con la presentazione della 'Start Romagna Cup'. L'evento, diretto dal decano dei giudici di sedia, inaugura il calendario internazionale tennistico in Italia per il 2026. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per gli appassionati e gli atleti, segnando l’inizio di una serie di appuntamenti di rilievo nel panorama tennistico nazionale e internazionale.

Parte da Cesenatico il ricco calendario di appuntamenti del circuito tennistico internazionale in Italia nel 2026. Sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”, in passato teatro di una Winter Cup giovanile con protagonista un certo Roger Federer e di tornei ITF, è infatti in programma dall'1 all’8 febbraio la “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi 56.700 euro) che è stato ufficialmente presentato con una conferenza stampa al Palazzo del Turismo. “Cesenatico è felice e orgogliosa di tornare a ospitare un grande evento di tennis – ha sottolineato nel suo saluto il sindaco Matteo Gozzoli -, uno sport che vive un momento d'oro e che fa parte da sempre della tradizione della nostra città.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

