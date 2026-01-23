Cesena Sport City si avvicina alla fase conclusiva dei lavori, con i cantieri che si stanno sviluppando senza intoppi. Nei prossimi mesi, i cittadini potranno osservare i miglioramenti e verificare come il progetto contribuisca a valorizzare il territorio. Castorri conferma: i cantieri sono in ottima forma, segnando un passo importante verso la realizzazione della

Si entra nel vivo. Nei prossimi mesi i cesenati potranno progressivamente rendersi conto se lo slogan di ‘ Città dello sport ’ calza effettivamente sul nostro territorio. La ragione sta nel fatto che i tanti cantieri aperti all’Ippodromo, a Sant’Egidio, Villarco e Villachiaviche arriveranno a conclusione, consegnando alla città nuove strutture, chiamate a rispondere prima di tutto all’attualissimo tema legato alla carenza di spazi nei quali consentire allenamenti e gare alla vasta popolazione sportiva cesenate. Grazie alle risorse assegnate a Cesena nell’ambito del Pnrr, affiancate da una significativa compartecipazione economica del Comune, sono infatti numerosi gli interventi avviati, per un investimento complessivo che supera i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri la firma del patto in municipio: "Strategico per Cesena Sport City"

'Cesena Sport City' protagonista a Trento come modello innovativo: "Impegnati dal 2016 per impianti all'avanguardia"

Cesena Sport City. Castorri: I cantieri sono in ottima forma; 'Cesena sport city', si formano i manager degli impianti sportivi: 59 partecipanti alla prima lezione in Comune; Impiantistica sportiva, la Cesena che sarà e che già è. Tutti gli interventi in corso e quelli già consegnati alla città; Il palazzetto dello Sport si arricchisce di una nuova palestra Technogym.

Castorri al Panathlon: In città serve un pattinodromoLa prima conviviale 2026 del Panathlon club di Cesena, per voce del presidente Dionigio Dionigi, lo scorso 13 gennaio, si è aperta a ricordo del compleanno di Marco Pantani.

